Прем'єр-ліга: "Чорноморець" програв "Олександрії", "Сталь" сильніша за "Говерлу", а "Металіст" поступається "Ворсклі"

Шиндер зробив дубль у грі з "Металістом" і зберіг для "Ворскли" місце в 5-ці найкращих в УПЛ / football.ua

У суботу в рамках 19-го туру української футбольної Прем'єр-ліги відбулися три матчі, в яких одеський "Чорноморець" програв "Олександрії" (1:2), "Сталь" з Дніпродзержинська була сильнішою за ужгородську "Говерлу" (1:0), а харківський "Металіст" поступився полтавській "Ворсклі" (0:3).

Займаючий останнє місце в турнірній таблиці серед продовжуючих змагатися команд (не враховуючи запорізького "Металурга") "Чорноморець" на своєму полі приймав "Олександрію" і вже на початку матчу пропустив гол. На 9-й хвилині відзначився Артем Полярус. І на початку другого тайму, на 59-й хвилині, Євген Мартиненко зрівняв рахунок. Але останнє слово в матчі все-таки було за гостями. На 80-й хвилині Дмитро Леонов першим опинився біля м'яча після удару партнера по команді Віталія Пономара і добив його в сітку - 1:2.

"Сталь" черговий домашній матч проводила в Дніпропетровську на стадіоні "Метеор", де на цей раз здобула перемогу над "Говерлою". Вирішальним став епізод, що стався на 60-й хвилині, коли господарі заробили пенальті і стандарт реалізував Джордже Лазіч - 1:0.

Нарешті в Харкові "Металіст" був розгромлений полтавською "Ворсклою". Вже на 17-й хвилині Дмитро Хльобас відкрив рахунок. На 29-й хвилині Антон Шиндер реалізував пенальті і подвоїв перевагу полтавців, а на 50-й Шиндер зробив дубль, забивши гол з гри.

У неділю відбудуться три гри туру, в тому числі матч першої та третьої команд ПЛ "Динамо" (Київ) - "Зоря" (Луганськ) і гра "Карпати" (Львів) - "Дніпро" (Дніпропетровськ). Донецький "Шахтар" у цьому турі автоматично отримає 3 очки (технічна перемога - 3:0), тому що повинен був провести матч з "Металургом".