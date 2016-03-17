Гравець "Шахтаря" Малишев: Потрібно обов'язково пройти "Андерлехт"

Півзахисник «гірників» Максим Малишев напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА поділився своєю думкою про суперника і очікування від майбутніх ігор.

"Я спілкувався з виступаючим в чемпіонаті Бельгії Руланом Малиновським. Обговорили в загальних рисах гру «Андерлехта». Ми вже провели перший поєдинок, тепер маємо уявлення про їх команду навіть без його підказки", - зазначив Малишев.

Щодо ролі на полі Тараса Степаненка, Малишев зазначив: "Добре, що Тарас в строю і візьме участь у повторному поєдинку. Містер скаже, як нам грати: кому конструктивно, а кому більше працювати на оборону".

Говорячи про те, від кого з суперників варто чекати найбільшої небезпеки, гравець зазначив: «Андерлехт» – дуже хороша команда, яка якісно діє всім колективом. Виділю відмінну гру Ашампонга зліва, Дефура в середині поля, Окакі попереду. Ми дуже серйозно налаштовуємося, нам важливо пройти далі".

Говорячи про те, чи вийде на поле команда з оглядкою на те, що перемогла у Львові 3:1, або буде діяти так, як ніби рахунок 0:0, Малишев зазначив: "Гра в Брюсселі розпочнеться з нулями на табло. Нам важливо бути дисциплінованими, страхувати один одного, як у першому матчі. Потрібно обов'язково пройти далі".

Як повідомляв УНІАН, 17 березня у Брюсселі відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому донецький "Шахтар" на виїзді зіграє з бельгійським "Андерлехтом".

Перша гра у Львові завершилася з рахунком 3:1 на користь українського клубу. Таким чином, для виходу в наступний раунд змагань донеччанам достатньо буде навіть програти з мінімальним рахунком.