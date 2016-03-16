Ярмоленко: Ми виступили гідно

За словами Ярмоленка, якщо бути об'єктивним, то "Динамо" програло це протистояння ще в Києві, передає Dynamo.kiev.ua.

"Ми їхали сюди за перемогою. Хотілося, звичайно, пройти далі, але треба дивитися правді в очі: це протистояння ми програли в Києві. Після поразки з рахунком 1:3 в домашньому матчі важко було розраховувати на те, що ми зможемо пройти далі", - сказав футболіст.

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"Повинен визнати свою персональну помилку: якщо судити по двох поєдинках з "Мансіті", то велику роль у цьому протистоянні відіграв перший пропущений нами в Києві м'яч, де я не встежив за Агуеро. Після цього голу все пішло не так, як ми хотіли і планували. Тому хочу вибачитися перед командою, перед уболівальниками: в нашій невдачі є моя вина", - додав півзахисник.

Також Ярмоленко вважає, що незважаючи на результат, його команда виступила гідно.

""Динамо" вийшло у плей-офф Ліги чемпіонів вперше за останні 15 років. Ми зробили цей крок вперед. Не можна 15 років не виходити з групи, а потім ставити завдання виграти Лігу чемпіонів. Треба рухатися крок за кроком. У цьому сезоні один такий крок ми зробили. Сподіваюся, що в наступному році пройдемо ще далі. Але для цього потрібно, звичайно, дуже багато працювати, тому що в матчах з такими командами, як "Манчестер Сіті", яким ми поступаємося в техніці і в індивідуальному плані, необхідно щось протиставляти у командних діях", - резюмував Андрій Ярмоленко.

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Як повідомляв УНІАН, у Манчестері завершився матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, в якій "Сіті" приймав київське "Динамо" і зіграв внічию. Таким чином, кияни програли за сумою двох матчів (перша гра в Києві завершилась з рахунком 1:3) і закінчили свій виступ в Лізі чемпіонів сезону 2015/16.