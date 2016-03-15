Матч Ліги Європи "Андерлехт" - "Шахтар" розсудить бригада арбітрів з Іспанії

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи «Андерлехт» - «Шахтар» обслуговуватиме бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Антоніо Матеу Лаосом, повідомляє прес-служба УЄФА.

Допомагати йому будуть Пау Себріан Девіс і Роберто дель Паломар. Додаткові помічники рефері: Хесус Хіль Мансано і Карлос Гомес.

Четвертий рефері на матчі: Рауль Кабанеро. Делегат УЄФА - Тугомір Фрайман зі Словенії. Суддівський спостерігач: Збігнєв Пжесмицкі з Польщі.

Цікаво, що бригада Антоніо Лаосу всього три тижні тому провела невдалий для київського "Динамо" матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" (1:3) на столичному НСК"Олімпійський".

Як повідомляв УНІАН, матч «Андерлехт» - «Шахтар» відбудеться у четвер, 17 березня, о 22:05 за київським часом.

У першій грі у Львові українська команда перемогла з рахунком 3:1. Таким чином. у грі в Брюсселі гірникам для виходу в чвертьфінал єврокубка достатньо буде навіть програти з мінімальним рахунком.