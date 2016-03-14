Гравець збірної України Коноплянка пропустить найближчі матчі з Кіпром і Уельсом через травму

Гравець збірної України та іспанської "Севільї" Євген Коноплянка отримав травму і не зможе виходити на поле в найближчі два-три тижні, повідомляє офіційний сайт "Севільї".

Гравець не допоможе збірній України у найближчих товариських матчах проти Кіпру (24 березня) та Уельсу (28 березня) через травму задньої поверхні стегна.

Пошкодження український легіонер отримав у матчі проти "Вільяреалу".

Як повідомляв УНІАН, Коноплянка в матчі з "Вільяреалом" забив переможний гол своєї команди. Після першого тайму рахунок був 1:2 на користь "Вільяреал". Тим не менш, у другій половині гри "Севілья" змогла не тільки зрівняти рахунок, але і вийти вперед.

На 51 хвилині після прострілу Євгена Коноплянки в штрафну гостей захисник "Вільяреала" зрізав м'яч у свої ворота. А вже на 65 хвилині Коноплянка взяв гру на себе і змістившись з лівого флангу до центру поля шикарним ударом з-за меж штрафного вивів "Севілью" вперед - 3:2.

Гравець був змушений покинути поле на 70-й хвилині після отриманої травми.