Гравець "Шахтаря" Кучер про матч з "Андерлехтом": Попереду 90 хвилин на виїзді, ще нічого не вирішено

Після першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Андерлехта» своїми емоціями в ефірі телеканалу "Футбол" поділився захисник «гірників» Олександр Кучер.

"Як вийшло забити? Хороша подача була, залишилося тільки підставити голову під м'яч. Могли забити більше, але 3:1 - непоганий результат. Прикро, що пропустили. Завдання було почати матч агресивно і забити швидкий гол", - зазначив гравець.

"Тайсон - це втрата для нас, він робить великий обсяг роботи, створює багато гостроти і обороні допомагає... Але будемо сподіватися, що він відновиться до матчу-відповіді. Добре, що забили третій гол, але у нас ще 90 хвилин на виїзді і ще нічого не вирішено", - додав Кучер.

Як повідомляв УНІАН, "Шахтар" обіграв "Андерлехт" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи з рахунком 3:1.