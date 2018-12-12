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Поліція затримала 27 осіб за провокацію перед матчем Шахтар - Ліон

21:55, 12 грудня 2018
Футбол
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Нацполіція України

Порушники провокували поліцію, висловлювали нецензурні слова на її адресу, кидали сніг, намагалися вдарити піший патруль і розхитували загороджувальні турнікети.

При цьому на зауваження поліції вони не реагували. Про це повідомляє офіційний сайт Нацональной поліції України.

Всіх затриманих доставили у відділення поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон». УНІАН проводить пряму онлайн-трансляцію гри.

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Теги: #Нацполіція#Ліга чемпіонів