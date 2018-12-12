Поліція затримала 27 осіб за провокацію перед матчем Шахтар - Ліон
21:55, 12 грудня 2018Футбол
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Порушники провокували поліцію.
Нацполіція України
Сьогодні перед матчем «Шахтар» – «Ліон» на НСК «Олімпійський» біля станції метро біля стадіону поліція Києва затримала 27 осіб.
Порушники провокували поліцію, висловлювали нецензурні слова на її адресу, кидали сніг, намагалися вдарити піший патруль і розхитували загороджувальні турнікети.
При цьому на зауваження поліції вони не реагували. Про це повідомляє офіційний сайт Нацональной поліції України.
Всіх затриманих доставили у відділення поліції.
Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон». УНІАН проводить пряму онлайн-трансляцію гри.
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