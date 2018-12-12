Поліція затримала 27 осіб за провокацію перед матчем Шахтар - Ліон

Порушники провокували поліцію.

Сьогодні перед матчем «Шахтар» – «Ліон» на НСК «Олімпійський» біля станції метро біля стадіону поліція Києва затримала 27 осіб.

Порушники провокували поліцію, висловлювали нецензурні слова на її адресу, кидали сніг, намагалися вдарити піший патруль і розхитували загороджувальні турнікети.

При цьому на зауваження поліції вони не реагували. Про це повідомляє офіційний сайт Нацональной поліції України.

Всіх затриманих доставили у відділення поліції.

Нагадаємо, сьогодні в Києві проходить вирішальний матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Ліон». УНІАН проводить пряму онлайн-трансляцію гри.