Шахтар втратив перемогу над Ліоном в доданий час матчу Юнацької ліги УЄФА

Гра завершилася з рахунком 1:1, а французи уникли поразки на 90+4 хвилині.

В Києві на стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського завершився матч Юнацької ліги УЄФА, в якому донецький Шахтар приймав французький Ліон і втратив перемогу над суперником в доданий арбітром час.

Гра завершилася з рахунком 1:1, а французи уникли поразки на 90+4 хвилині, повідомляє офіційний сайт змагань.

Основине події в цьому матчі розгорнулися у другому таймі. На 59-й хвилині атака гірників призвела до того, що гол забив Олексій Кащук. Але втримати перемогу українська команда так і не зуміла. Серія атак Ліона в кінцівці гри призвела до того, що вже в доданий арбітром час, на 90+4 хвилині, Михайло Рудавський відправив м'яч у свої ворота - 1:1.

Таким чином, "гірники" так і не зуміли здобути жодної перемоги у нинішньому розіграші Юнацької ліги УЄФА - три нічиї при трьох поразках і останнє місце в групі - 3 очки.