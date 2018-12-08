Зоря крупно обіграла київський "Арсенал" у матчі футбольної Прем'єр-ліги

Гра в Запоріжжі завершилася з рахунком 3:0.

У Запоріжжі на " Славутич-Арена завершився матч 18-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому луганська Зоря приймала київський Арсенал.

Матч завершився з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Рахунок на 36-ій хвилині відкрив Олександр Караваєв. Гравець Зорі пробив по воротах з-за меж штрафного майданчика і влучив у руку Зозулі - попередження і пенальті. 11-метровий реалізував сам Караваєв. При цьому вгадав напрям удару Сітало, але не зміг дотягнутися до м'яча. Караваєв був гранично точний зі своїм виконанням у правий кут.

Після перерви на 51-й хвилині, Арвеладзе однією передачею через всю половину поля суперника вивів Громова до воріт, а Артему залишалося переграти Сітало, з чим він успішно впорався - 2:0. Нарешті, на 80-й хвилині, Каменюка відзначив повернення на поле голом з гострого кута після проходу в штрафну з лівого флангу. Після цього ігрового моменту на очах гравця виступили сльози - 3:0.

Таким чином, Зоря набрала 28 очок і випередила полтавську Ворсклу (27) у боротьбі за 4-5 місця в турнірній таблиці. Правда, Ворскла за підсумками сегоджняшнего ігрового дня може повернути собі 4-ю позицію, якщо обіграє в гостях одеський "Чорноморець".

У Арсеналу залишилося 8 очок і останнє, 12-е місце в турнірній таблиці.