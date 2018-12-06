МЮ та Арсенал зіграли внічию, Челсі зазнав другої поразки в сезоні АПЛ

Зіграно черговий тур англійської Прем'єр-ліги.

В Англії відбувся центральний поєдинок 15-го туру АПЛ, в якому "Манчестер Юнайтед" приймав лондонський "Арсенал".

Матч завершився внічию - 2:2, повідомляє офіційний сайт ліги.

У кожному з таймів команди забили по голу. На 26-й хвилині гравець "Канонірів" Мустафі відкрив рахунок, пробивши головою після подачі з кутового, при цьому арбітру була потрібна допомога системи фіксації голу - лише вона зафіксувала, що м'яч перетнув лінію воріт.

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Втім, вже через чотири хвилини Марсьяль після передачі Еррери ударом з шести метрів зрівняв рахунок.

В середині другого тайму обидві команди з інтервалом в одну хвилину також обмінялися голами. На точний удар Ляказетта "Червоні дияволи" відповіли м'ячем Лінгарда. 2:2.

З інших результатів 15-го туру варто відзначити поразку "Челсі" на виїзді від "Вулверхемптона" (1:2). Це всього лише друга поразка "Синіх" у цьому сезоні АПЛ.

Лідирує, як і раніше, "Манчестер Сіті" (41 очко), за ним по п'ятах іде "Ліверпуль" (39 пунктів).