Динамо готове заплатити за іспанського нападника 5 мільйонів євро - ЗМІ

26-річний нападник Фран Соль - пріоритет для "Динамо" найближчої зими.

Київське «Динамо» готове заплатити за іспанського нападника клубу «Віллем ІІ» (Голландія) Франа Соля 5 мільйонів євро.

Про це повідомив журналіст телеканалу "Футбол" Ігор Бурбас на своїй сторінці в Twitter.

«Соль – пріоритет для «Динамо» найближчої зими. На кандидатурі іспанця наполягає особисто Хацкевич. Сам Соль дав обіцянку керівництву «Віллема II» продовжити на рік контракт, щоб клуб міг на ньому заробити. Тому в переговорах з Києвом зараз фігурує ціна в районі 5 млн євро».

Варто зазначити, що київські скаути стежать за іспанським форвардом кілька місяців, зокрема про інтерес з боку «Динамо» до Соля ЗМІ повідомляли ще влітку.

Як повідомляв УНІАН, "Динамо" і "Шахтар" отримають трохи більше мільйона доларів від ФІФА за участь гравців у ЧС-2018.