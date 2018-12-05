Шахтар представив відеролик до вирішального матчу групового етапу Ліги чемпіонів з Ліоном

Гра відбудеться у середу, 12 грудня, на столичному НСК Олімпійський.

Донецький Шахтар представив промо-ролик до вирішального матчу групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА, в якому гірники зіграють з французьким Ліоном.

"Шахтар – Ліон в Києві. Більше ніж фінал!", - назвали анонс вирішального матчу Ліги чемпіонів в донецькому клубі.

"Для нас це більше ніж фінал. Прийди і підтримай «Шахтар» на НСК «Олімпійський» у вирішальному поєдинку Ліги чемпіонів з «Ліоном»!, - йдеться у зверненні до вболівальників клубу.

Нагадаємо, для того щоб пройти в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу - донеччанам необхідно обіграти Ліон з будь-яким рахунком.

Матч Шахтар - Ліон відбудеться 12 грудня на НСК Олімпійський. Початок гри о 22.00.