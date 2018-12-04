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Зінченко і Агуеро пропустять матч Манчестер Сіті проти Уотфорда

16:17, 04 грудня 2018
Футбол
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Олександр Зінченко зламав ніс в попередньому матчі Манчестер Сіті REUTERS

21-річний футболіст в останньому поєдинку проти Борнмута (3:1) зламав ніс, хоча на вчорашньому тренуванні займався в спеціальній захисній масці, повідомляє SportArena з посиланням на Mcfcwatch.com.

Також на матч не вирушив і головний бомбардир Городян Серхіо Агуеро, який отримав пошкодження.

Сьогодні Ман Сіті на виїзді зіграє проти Уотфорда в 15-му турі АПЛ. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв два матчі в АПЛ і шість у всіх турнірах за Ман Сіті.

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Теги: #Олександр Зінченко#Манчестер Сіті#англійська прем'єр-ліга