Зінченко і Агуеро пропустять матч Манчестер Сіті проти Уотфорда

Городяни вирушили на чергову гру АПЛ без двох футболістів.

Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропустить матч проти Уотфорда.

21-річний футболіст в останньому поєдинку проти Борнмута (3:1) зламав ніс, хоча на вчорашньому тренуванні займався в спеціальній захисній масці, повідомляє SportArena з посиланням на Mcfcwatch.com.

Також на матч не вирушив і головний бомбардир Городян Серхіо Агуеро, який отримав пошкодження.

Сьогодні Ман Сіті на виїзді зіграє проти Уотфорда в 15-му турі АПЛ. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв два матчі в АПЛ і шість у всіх турнірах за Ман Сіті.