Зінченко і Агуеро пропустять матч Манчестер Сіті проти Уотфорда
16:17, 04 грудня 2018Футбол
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Городяни вирушили на чергову гру АПЛ без двох футболістів.
Олександр Зінченко зламав ніс в попередньому матчі Манчестер Сіті REUTERS
Український півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко пропустить матч проти Уотфорда.
21-річний футболіст в останньому поєдинку проти Борнмута (3:1) зламав ніс, хоча на вчорашньому тренуванні займався в спеціальній захисній масці, повідомляє SportArena з посиланням на Mcfcwatch.com.
Також на матч не вирушив і головний бомбардир Городян Серхіо Агуеро, який отримав пошкодження.
Сьогодні Ман Сіті на виїзді зіграє проти Уотфорда в 15-му турі АПЛ. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
У нинішньому сезоні Зінченко зіграв два матчі в АПЛ і шість у всіх турнірах за Ман Сіті.
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