Збірна України зіграє з чемпіонами Європи Португалією в кваліфікації Євро-2020
У Дубліні відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2020.
Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, збірна України потрапила в групу В, де її суперниками є діючий чемпіон Європи Португалія, а також збірні Сербії, Литви та Люксембургу.
Згідно з процедурою, 55 європейських збірних були розподілені на 10 відбіркових груп - п'ять груп по п'ять команд і п'ять груп по шість команд. Збірна України на жеребкуванні перебувала у другому кошику.
Слід зазначити, що фінальна частина чемпіонату Європи-2020 вперше в історії пройде в 12 містах з 12 країн - Амстердамі, Баку, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Дубліні, Більбао, Копенгагені, Лондоні, Мюнхені, Санкт-Петербурзі і Римі. Фінальний турнір пройде влітку 2020 року, а вирішальний матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Уемблі".
За регламентом збірні-господарі не потрапляють до фінального турніру безпосередньо. Загалом у фінальну частину потраплять 24 команди - по два переможці кожної групи (20 збірних), а також 4 переможці плей-офф, де збірна України має право зіграти як переможець групи Ліги націй.
Євро-2020, кваліфікація
Група А
Англія
Чехія
Болгарія
Чорногорія
Косово
Група В
Португалія
УКРАЇНА
Сербія
Литва
Люксембург
Група С
Голандія
Німеччина
Північна Ірландія
Естонія
Білорусь
Група D
Швейцарія
Данія
Ірландія
Грузія
Гібралтар
Група Е
Хорватія
Уельс
Словаччина
Угорщина
Азербайджан
Група F
Іспанія
Швеція
Норвегія
Румунія
Фарери
Мальта
Група G
Польща
Австрія
Ізраїль
Словенія
Македонія
Латвія
Група H
Франція
Ісландія
Туреччина
Албанія
Молдова
Андорра
Група I
Бельгія
Росія
Шотландія
Кіпр
Казахстан
Сан-Марино
Група J
Італія
Боснія і Герцеговина
Фінляндія
Греція
Вірменія
Ліхтенштейн