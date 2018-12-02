Збірна України зіграє з чемпіонами Європи Португалією в кваліфікації Євро-2020

Також суперниками українців є Сербія, Литва і Люксембург.

У Дубліні відбулося жеребкування відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу-2020.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, збірна України потрапила в групу В, де її суперниками є діючий чемпіон Європи Португалія, а також збірні Сербії, Литви та Люксембургу.

Згідно з процедурою, 55 європейських збірних були розподілені на 10 відбіркових груп - п'ять груп по п'ять команд і п'ять груп по шість команд. Збірна України на жеребкуванні перебувала у другому кошику.

Слід зазначити, що фінальна частина чемпіонату Європи-2020 вперше в історії пройде в 12 містах з 12 країн - Амстердамі, Баку, Будапешті, Бухаресті, Глазго, Дубліні, Більбао, Копенгагені, Лондоні, Мюнхені, Санкт-Петербурзі і Римі. Фінальний турнір пройде влітку 2020 року, а вирішальний матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

За регламентом збірні-господарі не потрапляють до фінального турніру безпосередньо. Загалом у фінальну частину потраплять 24 команди - по два переможці кожної групи (20 збірних), а також 4 переможці плей-офф, де збірна України має право зіграти як переможець групи Ліги націй.

Євро-2020, кваліфікація

Група А

Англія

Чехія

Болгарія

Чорногорія

Косово

Група В

Португалія

УКРАЇНА

Сербія

Литва

Люксембург

Група С

Голандія

Німеччина

Північна Ірландія

Естонія

Білорусь

Група D

Швейцарія

Данія

Ірландія

Грузія

Гібралтар

Група Е

Хорватія

Уельс

Словаччина

Угорщина

Азербайджан

Група F

Іспанія

Швеція

Норвегія

Румунія

Фарери

Мальта

Група G

Польща

Австрія

Ізраїль

Словенія

Македонія

Латвія

Група H

Франція

Ісландія

Туреччина

Албанія

Молдова

Андорра

Група I

Бельгія

Росія

Шотландія

Кіпр

Казахстан

Сан-Марино

Група J

Італія

Боснія і Герцеговина

Фінляндія

Греція

Вірменія

Ліхтенштейн