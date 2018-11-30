Мар’ян Швед визнаний найкращим гравцем чемпіонату УПЛ у листопаді

Нападник Карпат набрав 45 відсотків голосів.

За результатами голосування у проекті, організованому Українською Прем’єр-Лігою, переможцем став нападник «Карпат» Мар'ян Швед.

Згідно з умовами конкурсу, організованого Українською Прем’єр-Лігою, у голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у листопаді: 14 тур — Мар’ян Швед («Карпати»), 15 тур — Микола Шапаренко («Динамо»), 16 тур — Андрій Цуріков («Олександрія»), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж листопадових турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Артем Гордієнко («Зоря»), Віктор Циганков («Динамо»), Ісмаїлі («Шахтар»), Андрій Запорожан («Олександрія»), Олександр Філіппов («Десна»).

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у листопаді, на офіційному сайті УПЛ — upl.ua.

Всього у голосуванні взяло участь близько 2000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Мар’ян Швед — 45 % голосів,

Микола Шапаренко — 25 %,

Андрій Цуріков — 11 %,

Ісмаїлі — 10 %,

Артем Гордієнко — 3 %,

Андрій Запорожан — 2 %,

Олександр Філіппов — 2 %,

Віктор Циганков — 2 %.