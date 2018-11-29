Фонсека про трансферні плани Шахтаря: нам потрібно посилити дві позиції
Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма поділився планами команди в найближче трансферне вікно.
Фахівець також розповів про важливість виходу в плей-офф турніру, повідомляє Isport з посиланням на німецький Kicker.
"Вихід в плей-офф Ліги чемпіонів був би дуже важливий для Шахтаря у фінансовому плані. Це дало б можливість вже в січні дещо перезавантажити команду на трансферному ринку.
Вже взимку нам може знадобитися лівий півзахисник і правий захисник", - зазначив португальський фахівець.
Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Шахтар на виїзді обіграв німецький Хоффенхайм з рахунком 3:2.
Для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу - гірникам потрібно переграти у матчі останнього туру групового етапу французький Ліон.