этот материал доступен на русском

Фонсека про трансферні плани Шахтаря: нам потрібно посилити дві позиції

15:53, 29 листопада 2018
Футбол
218 0
Паулу Фонсека потребує посилення своєї команди / REUTERS

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Хоффенхайма поділився планами команди в найближче трансферне вікно.

Фахівець також розповів про важливість виходу в плей-офф турніру, повідомляє Isport з посиланням на німецький Kicker.

"Вихід в плей-офф Ліги чемпіонів був би дуже важливий для Шахтаря у фінансовому плані. Це дало б можливість вже в січні дещо перезавантажити команду на трансферному ринку.

Вже взимку нам може знадобитися лівий півзахисник і правий захисник", - зазначив португальський фахівець.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Шахтар на виїзді обіграв німецький Хоффенхайм з рахунком 3:2.

Для виходу в плей-офф Ліги чемпіонів 1/8 фіналу - гірникам потрібно переграти у матчі останнього туру групового етапу французький Ліон.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Українські клуби в єврокубках 2018/19
Теги: #УЄФА#Ліга чемпіонів#ФК Шахтар#Паулу Фонсека