Збірна України опустилася на одну сходинку в оновленому рейтингу ФІФА

Наша команда пропустила вперед збірну Словаччини, якій програла в листопадовому матчі Ліги націй.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) оприлюднила новий рейтинг національних збірних, у якому збірна України опустилася на одну сходинку.

На рахунку підопічних Андрія Шевченка 1482 бали і 28-е місце, повідомляє офіційний сайт організації.

Українці пропустили вперед, на 27-е місце, команду Словаччини, у якій 1483 бали. Цікаво, що в листопаді відбувся очний матч Словаччина - Україна, в рамках Ліги націй, в якому українська команда програла з розгромним рахунком 1:4.

У Топ-5 національних команд світу змін не відбулося. Рейтинг, як і раніше очолюють команди Бельгії, Франції, Бразилії, Хорватії та Англії. А в десятці найсильніших збірних світу зафіксована лише одна зміна. 6-7 місцями помінялися команди Португалії (6) і Уругваю (7).

Десятку кращих команд світу замикають збірні Швейцарії, Іспанії і Данії.

Наступна версія рейтингу буде опублікована в кінці грудня.