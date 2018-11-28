Фонсека після матчу з Хоффенхаймом: боротися з німецькою командою можна тільки граючи в три захисники

Головний тренер донецької команди поділився емоціями після переможної гри.

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився своїми емоціями після матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти німецького Хоффенхайма.

Тренер зазначив, насамперед, високу самовіддачу своїх підопічних і бажання домогтися перемоги будь-якою ціною, повідомляє кореспондент УНІАН з Хоффенхайма.

- Після того, як ми проаналізували перший очний матч та інші ігри Хоффенхайма, прийняли рішення, що боротися з німецькою командою можна тільки граючи в три захисника. Тільки так можна протистояти великій кількості гравців суперника в атаці. У нас був лише один день на відпрацювання цієї тактики, але ми встигли багато зробити і значно ускладнити гру супернику.

Ця оригінальна ідея була задумана спеціально під один матч. Надалі гірники не планують так діяти, - підкреслив тренер.

- Говорячи взагалі про сьогоднішній матч, то гра була надзвичайно видовищна. Я думаю, вболівальники і на стадіоні, і біля екранів телевізорів, отримали величезне задоволення, а вболівальники конкретних двох команд - справжній адреналін. Так, виграючи з різницею в два м'ячі потрібно було перебудуватися і не дати супернику зрівняти рахунок. Тим не менш, ми зуміли забити переможний гол, що стало плодом колективної гри, самовіддачі наших футболістів і віри у свій план і перемогу до останніх секунд, - продовжив наставник донеччан.

- Тайсон є дуже важливим гравцем для нашої команди. З цим гравцем ми набагато сильніші. Буває, коли ми граємо без лідерів, то нам дуже складно. І зараз присутність Тайсона була дуже важливою. Що стосується гравця оборони Миколи Матвієнка, то він іноді програвав фізичну боротьбу суперникам, але в принципі, зіграв грамотно і чітко. Як й інші його партнери. Власне, це і зумовило результат боротьби й підсумкову перемогу - додав тренер.

- Зараз все знаходиться в наших руках і нам необхідно буде виграти складний матч у Ліона, який сьогодні в черговий раз довів, що є відмінною командою. Французи зуміли відібрати очки у Манчестер Сіті. Але ми сподіваємося на те, що перемога у вирішальній грі все-таки буде за нами.

Ситуація в Харкові? Ліон не хоче туди їхати? Я ще не отримував інформацію про те, що УЄФА заборонить грати в цьому місті. Якщо ж це станеться, то ми готові перемагати Ліон в будь-якому іншому місті України, - підсумував тренер гірників.

Як повідомляв УНІАН, виїзний матч у Німеччині завершився перемогою гірників з рахунком 3:2. Команда продовжує боротьбу за вихід в плей-офф Ліги чемпіонів і буде боротися за 2-е місце і участь в 1/8 фіналу ЛЧ в очній суперечці з французьким Ліоном у домашній грі, яка відбудеться 12 грудня.