Динамо (U-19) обіграло Андерлехт і пробилося у наступний раунд Юнацької ліги УЄФА

За підсумками двох поєдинків кияни перемогли бельгійських однолітків - 3:2.

«Динамо» (U-19) провело другий матч проти однолітків з бельгійського «Андерлехта» у другому раунді Юнацької ліги УЄФА.

Поєдинок відбувся у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершився вольовою перемогою української команди з рахунком 2:1.

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На 51-й хвилині рахунок відкрив гравець "Андерлехта" Антуан Колассен. Однак на 65-й хвилині Георгій Цитаішвілі результативно виконав штрафний удар - 1:1.

На 82-й хвилині захисник гостей зіграв рукою, рятуючи власні ворота після удару футболіста "Динамо". Відбулося подвійне покарання - пенальті і вилучення у складі "Андерлехта". Сергій Булеца чітко реалізував 11-метровий і приніс перемогу киянам - 2:1.

Зазначимо, що перший матч між командами завершився внічию - 1:1. Таким чином, "Динамо" (U-19) вийшло у наступний раунд. У стикових матчах українська команда зіграє з однією з команд, що посіли друге місце в групі Шляху Ліги чемпіонів УЄФА.