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Хоффенхайм - Шахтар: матч розсудить словацька бригада арбітрів

15:52, 25 листопада 2018
Футбол
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Іван Кружляк / Aktuality.sk

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між німецьким "Хоффенхаймом" і донецьким "Шахтарем" обслуговуватиме бригада арбітрів зі Словаччини.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, головним рефері буде Іван Кружляк, а допомагати йому на лініях будуть лайнсмени Томаш Сомолані і Браніслав Ганско. Арбітри за воротами - Петер Кралович і Філіп Глова. Резервний рефері – Томаш Мокош.

Матч відбудеться у вівторок, 27 листопада о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що після чотирьох турів "Шахтар" замикає квартет з 2 очками, в активі "Хоффенхайма" на один бал більше. Таким чином, матч стане вирішальним у боротьбі за третє місце.

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Теги: #Шахтар у Лізі чемпіонів