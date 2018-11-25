Хоффенхайм - Шахтар: матч розсудить словацька бригада арбітрів

Головним рефері буде Іван Кружляк.

Матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між німецьким "Хоффенхаймом" і донецьким "Шахтарем" обслуговуватиме бригада арбітрів зі Словаччини.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, головним рефері буде Іван Кружляк, а допомагати йому на лініях будуть лайнсмени Томаш Сомолані і Браніслав Ганско. Арбітри за воротами - Петер Кралович і Філіп Глова. Резервний рефері – Томаш Мокош.

Матч відбудеться у вівторок, 27 листопада о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, що після чотирьох турів "Шахтар" замикає квартет з 2 очками, в активі "Хоффенхайма" на один бал більше. Таким чином, матч стане вирішальним у боротьбі за третє місце.