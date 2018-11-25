Футбольне божевілля: дербі між аргентинськими клубами Рівер Плейт і Бока Хуніорс зірвано через атаки фанатів

Матч перенесений на добу.

Повторний матч фіналу Кубка Лібертадорес «Рівер Плейт» — «Бока Хуніорс» перенесено, повідомляє TyC.

Згідно з розкладом поєдинок повинен був початися 24 листопада о 22:00 за київським часом, проте через напад вболівальників на автобус з гравцями «Боки Хуніорс» стартовий свисток спочатку довелося відкласти на годину, потім ще на годину і 15 хвилин. У підсумку гру перенесли на добу.

Фанати «Рівера» організували засідку і атакували командний автобус «Боки Хуніорс» перед вчорашньою грою. Транспортний засіб отримав серйозні пошкодження, кілька вікон були розбиті.

#TNTSports | Así agredieron al micro de #Boca al llegar al Monumental pic.twitter.com/8g72Io3IwX — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 24, 2018

Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб втихомирити натовп уболівальників. Повідомляється, що газ через розбиті вікна потрапив у автобус, декілька гравців «Боки» погано перенесли його вплив, у них почалася блювота. В результаті інциденту постраждали Карлос Тевес, Пабло Перес, Леонардо Хару, Мауро Сарате та інші. За словами генерального секретаря «Бока Хуніорс» Крістіана Грибаульдо, деякі футболісти отримали порізи від осколків.

Президенти клубів зустрілися, щоб обговорити подальші дії. «Бока Хуніорс» просила як мінімум перенести час початку гри. В підсумку матч планується почати в неділю, 25 листопада о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що перша гра "Бока Хуніорс" - "Рівер Плейт" відбулася 11 листопада і завершилася з рахунком 2:2. Переможець двоматчевого протистояння стане володарем Кубка Лібертадорес, що вручається найкращій команді Південної Америки.