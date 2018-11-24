УЄФА спростував звинувачення в приховуванні допінг-тесту гравця Реала після фіналу ЛЧ

В УЄФА стверджують, що інформують WADA і ФІФА про всі випадки, як цього вимагає кодекс антидопінгового агентства.

УЄФА спростував усі звинувачення в тому, що Союз приховав результати провального допінг-тесту Серхіо Рамоса після фіналу Ліги чемпіонів-2017.

В організації заявили, що антидопінгова робота ведеться відповідно до кодексу WADA, і антидопінгове агентство це підтвердило, повідомляє iSport.

"УЄФА категорично відкидає безпідставні звинувачення, що стосуються інформації про позитивні результаті на допінг. Вся антидопінгова робота УЄФА проводиться в повній відповідності з кодексом Всесвітнього антидопінгового агентства. УЄФА інформує WADA і ФІФА про всі випадки, як цього вимагає кодексу WADA, приводячи всю детальну інформацію, доповіді фахівців та факти під час розслідування подібних справ.

Необхідно підкреслити, що WADA і ФІФА мають право подати апеляцію в Спортивний арбітражний суд (CAS) на будь-яке рішення УЄФА щодо ситуацій з допінг-контролю. Однак ані WADA, ані ФІФА подібних апеляцій не подавали.

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Сама WADA офіційно підтвердила, що все було виконано УЄФА належним чином у відповідності з її кодексом", – цитує заяву прес-служби УЄФА ТАСС.

Нагадаємо, за останній місяць автори порталу Football Leaks опублікували кілька викриттів. Так, стало відомо, що ПСЖ кілька років підписував гравців, виходячи з їх расової приналежності, а топовим гравцям парижан платять сотні тисяч євро за подяку на адресу вболівальників.