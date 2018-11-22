Частина матчів ЧС-2022 з футболу можуть провести за межами Катару

Це станеться у разі розширення турніру до 48 команд.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що частину матчів чемпіонату світу з футболу-2022 може бути проведена за межами Катару, якщо турнір буде розширено до 48 команд.

«У Катарі вісім стадіонів, країна готується до чемпіонату світу в складі 32 команд. Не треба бути Ейнштейном, щоб здогадатися, що складно організувати турнір для 48 команд на восьми стадіонах в одній країні.

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Нам, ймовірно, доведеться шукати можливості проведення деяких матчів за межами Катару, що, звичайно, створює деякі додаткові труднощі, які ми будемо вирішувати. Що стосується розширення, то обговорення йде відкрито і в дружній обстановці. Якщо це стане можливим, буду щасливий», – сказав Інфантіно, чиї слова передає The Guardian.

Відзначимо, що наступний чемпіонат світу-2022 пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня.