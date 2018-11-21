Гравець Шахтаря Нем: у Лізі чемпіонів все залежить тільки від нас

Півзахисник гірників сподівається на хороші результати своєї команди в кінцівці нинішнього року.

Півзахисник донецького «Шахтаря» Веллінгтон Нем відповів на питання журналістів напередодні домашнього поєдинку зі «Львовом», а також прокоментував майбутні вирішальні матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

На питання про те, як пройшла підготовка до «Львову», гравець зауважив:

– Дуже добре попрацювали. У нас було два тижні, щоб підготуватися до гри, і три вихідних. Зараз всі вже повернулися і сфокусувалися на чемпіонаті. У п'ятницю чекає дуже важлива гра, де ми розраховуємо показати хороший футбол і, звичайно ж, сподіваємося на перемогу, - повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

З деякими гравцями "Львова" ми були в збірній Бразилії, і це круто – грати проти своїх друзів, проти інших бразильців. Такі зустрічі завжди радують. Очікується складний поєдинок, в тому числі і завдяки цим футболістам.

Говорячи про своєї національної збірної Ньому зазначив:

– Дивився матчі Бразилії з Уругваєм та Камеруном. Це були два складних поєдинки для «селесао», і я дивився їх від початку до кінця.

А на питання, чи є сенс поберегти себе зі «Львовом», щоб залишити сили на Лігу чемпіонів, зауважив:

– Думаю, немає. Зараз ми повинні бути повністю сфокусовані на чемпіонаті. Це правда, що у нас вісім очок переваги, але також є і три тури до відпустки, в яких ми можемо збільшити відрив, що теж важливо. А в Лізі чемпіонів все залежить тільки від нас. Належить провести два відповідальних матчі, і в нас є всі шанси набрати очки і пройти далі. «Ліон» грає з «Сіті», і це буде важка зустріч для них. Так що необхідно сконцентруватися на обох турнірах.

Як повідомляв УНІАН, матч Шахтар - Львів відбудеться у п'ятницю, 23 листопада в Харкові.