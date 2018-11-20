Шевченко зможе зробити шість замін в матчі з Туреччиною

Формат гри передбачає можливість експериментів зі складами команд.

На традиційній ранковій передматчевій нараді присвяченій грі Україна - Туреччина було визначено ряд питань формату проведення поєдинку.

Зокрема, в яких комплектах форми сьогодні зіграють збірні Туреччини та України, повідомляє Федерація футболу України.

Українці зіграють у футболках жовтого кольору, їх суперники - у білій формі.

Також стало відомо, що під час гри тренери матимуть змогу провести по шість замін.

Як повідомляв УНІАН, матч Туреччина - Україна відбудеться у вівторок ввечері й почнеться на стадіоні в Анталії о 19.30 за київським часом.