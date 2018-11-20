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Шевченко зможе зробити шість замін в матчі з Туреччиною

13:20, 20 листопада 2018
Футбол
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Українці проведуть гру з командою Туреччини в традиційній формі жовтого кольору / ffu.ua

На традиційній ранковій передматчевій нараді присвяченій грі Україна - Туреччина було визначено ряд питань формату проведення поєдинку.

Зокрема, в яких комплектах форми сьогодні зіграють збірні Туреччини та України, повідомляє Федерація футболу України

Українці зіграють у футболках жовтого кольору, їх суперники - у білій формі.

Також стало відомо, що під час гри тренери матимуть змогу провести по шість замін.

Як повідомляв УНІАН, матч Туреччина - Україна відбудеться у вівторок ввечері й почнеться на стадіоні в Анталії о 19.30 за київським часом.

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Теги: #футбол#збірна України#Андрій Шевченко