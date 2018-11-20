Шевченко зможе зробити шість замін в матчі з Туреччиною
13:20, 20 листопада 2018Футбол
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Формат гри передбачає можливість експериментів зі складами команд.
Українці проведуть гру з командою Туреччини в традиційній формі жовтого кольору / ffu.ua
На традиційній ранковій передматчевій нараді присвяченій грі Україна - Туреччина було визначено ряд питань формату проведення поєдинку.
Зокрема, в яких комплектах форми сьогодні зіграють збірні Туреччини та України, повідомляє Федерація футболу України.
Українці зіграють у футболках жовтого кольору, їх суперники - у білій формі.
Також стало відомо, що під час гри тренери матимуть змогу провести по шість замін.
Як повідомляв УНІАН, матч Туреччина - Україна відбудеться у вівторок ввечері й почнеться на стадіоні в Анталії о 19.30 за київським часом.
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