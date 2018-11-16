Словаччина - Україна: де дивитися і прогнози букмекерів на матч Ліги націй

Сьогодні в 4-му заключному турі групового турніру Ліги націй "синьо-жовті" зіграють на виїзді проти словаків.

Сьогодні в 4-му заключному турі групового турніру Ліги націй збірна України з футболу зіграє на виїзді проти словацької збірної.

Матч пройде в Трнаві. Початок - о 21.45 за київським часом.

Українська команда забезпечила собі перше місце у своїй групі ще в минулому турі. Нагадаємо, у команди Андрія Шевченка 100-відсотковий показник набраних очок - у трьох попередніх поєдинках Ліги націй українці двічі обіграли збірну Чехії (2:1 і 1:0), а також у Львові перемогли тих же словаків (1:0).

Склади команд

На цей раз українська національна збірна зіграє не в оптимальному складі. Через травму ахіллового сухожилля на півроку вибув лідер команди, гравець "Вест Хема" Андрій Ярмоленко. Не до кінця відновився і не отримав запрошення у збірну хавбек "Шахтаря" Марлос. Також немає в списку викликаних футболістів центрального захисника Ярослава Ракицького.

Зате в списку Шевченка знаходяться одразу кілька новачків. Звертає на себе увагу перший виклик в команду 19-річного захисника "Динамо" Віталія Миколенка, 21-річного півзахисника "Карпат" Мар'яна Шведа та 22-річного нападника "Маріуполя" Андрія Борячука.

Також відносним дебютантом є 25-річний хавбек "Шахтаря" Сергій Болбат, який свій єдиний матч за збірну провів у 2014 році.

А ось легіонер іспанського "Луго", 21-річний захисник Василь Кравець через травму, отриману на тренуванні, залишив розташування національної команди.

Прогнози букмекерів

За відомостями порталу Betexplorer, який збирає дані провідних букмекерських контор світу, більше шансів на перемогу мають господарі зустрічі - збірна Словаччини. Середній коефіцієнт на перемогу словацької команди становить 2,28 до 1. Вірогідність нічиєї оцінюється експертами як 3,08 до 1. Коефіцієнт на перемогу збірної України - 3,36 до 1.

Де дивитися

Дивитися матч Словаччина - Україна у прямій трансляції можна на загальнонаціональному каналі "Україна" починаючи з 21.35. Також у прямому ефірі матч покаже спеціалізований канал "Футбол 1".