Боснія піднялася на дивізіон вище в Лізі націй і може стати суперником України

Українці і боснійці можуть зіграти між собою в плей-офф у разі невдалого виступу у відбірковому турнірі Євро-2020.

Збірна Боснії і Герцеговини зіграла внічию з Австрією на виїзді (0:0), що дозволило забезпечити їй перше місце в групі 3 і вихід в елітний дивізіон Ліги націй. У випадку невдач у відборі на Євро-2020 Боснія і Герцеговина також стане суперником України в боротьбі за путівку на чемпіонат Європи через Лігу націй.

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Збірна Фінляндії, хоч і поступилася з мінімальним рахунком Греції (0:1), але зберегла перший рядок і гарантувала вихід у Лігу B.

Збірна Грузії, зігравши в нічию з Андоррою (1:1), змогла достроково забезпечити собі перше місце в групі і підвищення в Лігу С.

Потрібно також зазначити, що Північна Ірландія і Естонія понизилися в класі за підсумками ігрового дня, опустившись в дивізіони С і D відповідно.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері відбулися дев'ять матчів Ліги націй УЄФА. Справжній трилер розігрався у матчі Хорватія - Іспанія (3:2).