Шевченко: матч зі Словаччиною для нас принциповий, важливо показати хороший результат

Головний тренер збірної України висловився про протистояння збірних Словаччини та України за добу до гри.

У Трнаві відбулася прес-конференція головного тренера збірної України Андрія Шевченка і гравця команди Євгена Коноплянки напередодні матчу Ліги націй Словаччина - Україна.

Говорячи про майбутнє протистояння і достроково зайняте збірною України перше місці, Шевченко зауважив:

"Так, ми часто зараз виграємо у збірної Словаччини. Але для нас важливий і принциповий кожний матч. І завтра буде важливо показати хороший результат".

А говорячи про нинішню збірну України, яка достроково виграла груповий турнір, зазначив:

"Не можна порівнювати різні покоління. Гравці підростають, зараз у нас хороше покоління, мені приємно працювати з такою командою".

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Нарешті, говорячи про зміну тренерського штабу збірної Словаччини, наставник української команди зауважив:

"Колишній тренер збірної Словаччини Ян Козак дуже успішний, зробив відмінну команду. Зараз новий тренер Роберт Віттек, у хлопців повинна підвищитися мотивація. У них завжди була відмінна команда, з грамотними командними діями і великою індивідуальною майстерністю".

У свою чергу, Євген Коноплянка зауважив:

"Мені запам'яталося те, що ми в більшості випадків не поступаємося цій команді. За винятком однієї поразки з рахунком 0:1. Будемо намагатися не відходити від цих традицій. День народження Циганкова? Сюрприз чекає Віктора на полі. Ми йому дещо підготували", - додав Коноплянка.

"Чи буде важко грати без лідерів Ярмоленка і Марлоса? У нас є досвідчені і недосвідчені гравці. Ми повинні поділитися досвідом з менш досвідченими", - підсумував Євген Коноплянка.

Як повідомляв УНІАН, матч Словаччина - Україна відбудеться у п'ятницю, 16 листопада і розпочнеться о 21.45 за київським часом.