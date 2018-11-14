Арбітр з невизнаного Україною Косово обслужить матч команди Шевченка з Туреччиною
18:13, 14 листопада 2018Футбол
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Збірна України зіграє з Туреччиною на виїзді 20 листопада.
Збірна України зіграє з Туреччиною 20 листопада / Reuters
Товариський матч між збірними Туреччини та України обслужить бригада арбітрів з Косова на чолі з Генцем Нуза.
Асистенти арбітра — Фатлум Беріша, Бухар Селімай, четвертий арбітр — Бешфорт Косумі. Про це повідомляє Kosovan Football.
Матч Туреччина – Україна відбудеться у вівторок, 20 листопада в Антальї.
Нагадаємо, Україна на дипломатичному рівні не визнає незалежності Косова. У 2016 році офіційний матч Україна - Косово, господарем якого була українська збірна, відбувся на нейтральній території, в Кракові (Польща).
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