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Арбітр з невизнаного Україною Косово обслужить матч команди Шевченка з Туреччиною

18:13, 14 листопада 2018
Футбол
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Збірна України зіграє з Туреччиною 20 листопада / Reuters

Асистенти арбітра — Фатлум Беріша, Бухар Селімай, четвертий арбітр — Бешфорт Косумі. Про це повідомляє Kosovan Football.

Матч Туреччина – Україна відбудеться у вівторок, 20 листопада в Антальї.

Нагадаємо, Україна на дипломатичному рівні не визнає незалежності Косова. У 2016 році офіційний матч Україна - Косово, господарем якого була українська збірна, відбувся на нейтральній території, в Кракові (Польща).

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Теги: #Косово#збірна України з футболу