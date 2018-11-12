Андрій Шевченко довикликав до збірної України Шведа та Борячука
Мар’ян Швед та Андрій Борячук переведені головним тренером збірної України Андрієм Шевченком із резервного списку до основної команди.
Отже, обидва сьогодні отримали свої дебютні виклики до національної збірної, повідомляє прес-секретар національної збірної України Олександ Гливинський.
21-річний Швед та 22-річний Борячук вже захищали честь України на юнацькому та молодіжному рівні. На рахунку атакувального гравця «Карпат» 28 ігор та вісім голів, форвард «Маріуполя» провів за синьо-жовтих 30 матчів, забивши 12 м’ячів.
Сьогодні разом з іншими викликаними гравцями новачки прибудуть до розташування головної команди країни — столичного готелю «Хаятт Рідженсі».
Завтра збірна проведе відкрите для вболівальників тренування на НСК «Олімпійський» (початок — о 18.00). 16 листопада Україна зіграє виїзний матч Ліги націй УЄФА проти збірної Словаччини, а 20-го — товариську зустріч із Туреччиною в Анталії.