Андрій Шевченко довикликав до збірної України Шведа та Борячука

Головний тренер української команди розраховує на гравців Карпат і Маріуполя.

Мар’ян Швед та Андрій Борячук переведені головним тренером збірної України Андрієм Шевченком із резервного списку до основної команди.

Отже, обидва сьогодні отримали свої дебютні виклики до національної збірної, повідомляє прес-секретар національної збірної України Олександ Гливинський.

21-річний Швед та 22-річний Борячук вже захищали честь України на юнацькому та молодіжному рівні. На рахунку атакувального гравця «Карпат» 28 ігор та вісім голів, форвард «Маріуполя» провів за синьо-жовтих 30 матчів, забивши 12 м’ячів.

Сьогодні разом з іншими викликаними гравцями новачки прибудуть до розташування головної команди країни — столичного готелю «Хаятт Рідженсі».

Завтра збірна проведе відкрите для вболівальників тренування на НСК «Олімпійський» (початок — о 18.00). 16 листопада Україна зіграє виїзний матч Ліги націй УЄФА проти збірної Словаччини, а 20-го — товариську зустріч із Туреччиною в Анталії.