МЮ здобув вольову перемогу над Ювентусом у головному матчі дня ЛЧ (результати всіх ігор)

Кріштіану Роналду забив гол своїй колишній команді.

В середу відбулися вісім матчів 4-го туру Ліги чемпіонів. Центральна гра проходила в Турині, де "Ювентус" приймав "МЮ". Нападник туринського клубу Кріштіану Роналду забив свій перший м'яч за "Юве" в Лізі чемпіонів, відкривши рахунок у грі. Нагадаємо, що Роналду виступав за «Манчестер Юнайтед» з 2003-го по 2009 рік.

"МЮ" забив два м'ячі в кінцівці гри - на 86-й хвилині відзначився Мата, а на 90-й Бонуччі відзначився автоголом.

Ліга чемпіонів

Група E

Баварія - АЕК - 2:0

Бенфіка - Аякс - 1:1

Група F

Ман Сіті " - "Шахтар" - 6:0

Ліон - Хоффенхайм - 2:2

Група G

ЦСКА - Рома - 1:2

Вікторія П - Реал - 0:5

Група H

Валенсія - Янг Бойз - 3:1

Ювентус - МЮ - 1:2