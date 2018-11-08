МЮ здобув вольову перемогу над Ювентусом у головному матчі дня ЛЧ (результати всіх ігор)
00:04, 08 листопада 2018Футбол
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Кріштіану Роналду забив гол своїй колишній команді.
Ювентус - МЮ / REUTERS
В середу відбулися вісім матчів 4-го туру Ліги чемпіонів. Центральна гра проходила в Турині, де "Ювентус" приймав "МЮ". Нападник туринського клубу Кріштіану Роналду забив свій перший м'яч за "Юве" в Лізі чемпіонів, відкривши рахунок у грі. Нагадаємо, що Роналду виступав за «Манчестер Юнайтед» з 2003-го по 2009 рік.
"МЮ" забив два м'ячі в кінцівці гри - на 86-й хвилині відзначився Мата, а на 90-й Бонуччі відзначився автоголом.
Ліга чемпіонів
Група E
Баварія - АЕК - 2:0
Бенфіка - Аякс - 1:1
Група F
Ліон - Хоффенхайм - 2:2
Група G
ЦСКА - Рома - 1:2
Вікторія П - Реал - 0:5
Група H
Валенсія - Янг Бойз - 3:1
Ювентус - МЮ - 1:2
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