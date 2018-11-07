Барселона у 18-й раз поспіль вийшла з групи в Лізі чемпіонів

Каталонський клуб першим у цьому сезоні гарантував собі участь в плей-офф.

Зігравши внічию з міланським «Інтером» (1:1) у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, "Барселона" у 18-й раз поспіль подолала групову стадію турніру і вийшла у плей-офф.

Каталонський клуб першим у цьому сезоні гарантував собі участь в плей-офф. У «Барселони» 10 очок, і вона залишається недосяжною для «Тоттенхема» в групі навіть у разі двох перемог англійського клубу.

Для «Барси» це 18-й вихід з групи поспіль, повідомляє "Трибуна". Каталонці незмінно виходять з групи в Лізі чемпіонів починаючи з сезону-2002/03.

ПСВ ж після поразки від «Тоттенхема» (1:2) позбувся шансів на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів і зможе тільки поборотися за Лігу Європи.

Як повідомляв УНІАН, вчора відбулися вісім матчів групового етапу Ліги чемпіонів. Ще вісім поєдинків, включаючи гру "Манчестер Сіті" - "Шахтар", пройдуть сьогодні.