Фонсека: Ракицький буде грати з Манчестер Сіті, ніяких проблем з ним немає

Головний тренер Шахтаря поділився очікуваннями від матчу з Манчестер Сіті.

Наставник «Шахтаря» Паулу Фонсека розповів, що Ярослав Ракицький зіграє з «Манчестер Сіті» завтра, 6 листопада.

– Дивно обговорювати це питання. Ракицький у матчі з «Динамо» пішов за 35 хвилин до кінця матчу, це була звичайна заміна, яка може статися з кожним із гравців. Не знаю, чому з'являються такі питання. Як доказ, завтра Ракицький буде грати, ніяких проблем з ним немає, - зазначив Фонсека на традиційній передматчевій прес-конференції, повідомляє Трибуна.

Кажучи про різницю між «Манчестер Сіті» минулого сезону і цього, Фонсека зауважив:

– Немає великої різниці, той самий тренер, практично ті ж гравці, найсильніша команда продовжує демонструвати нам дуже особливу, привабливу ідею гри. Прихід новачків додав цій команді ще більше якостей.

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А говорячи про те, чи готові зіграти Тайсон і Марлос, зауважив:

– Це дві зовсім різні ситуації. Тайсон вже зіграв 45 хвилин в останній грі, він готовий завтра почати матч. Ситуація з Марлосом трохи відрізняється. Він всього лише тренувався два останні дні, він не знаходиться в кращих кондиціях, щоб вийти в стартовому складі.

Про очікування від гри:

– Грати з «Ман Сіті» завжди дуже складно, це одна з кращих команд світу. Це довела перша гра. Для нас важливо не втрачати самих себе, залишатися собою, показувати сміливість, показувати свою гру. При цьому розуміючи, що проти такої команди ми не повинні робити помилки.

– У цієї команди немає слабких сторін, – сказав підсумував Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, матч «Манчестер Сіті» — «Шахтар» відбудеться в середу, 7-го листопада. Стартовий свисток поєдинку прозвучить в 22:00 за київським часом.