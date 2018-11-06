В Динамо і Олександрії підтримали зміну формату УПЛ - збільшення до 16 команд

Пропозицію раніше вніс головний тренер Арсенал-Київ В'ячеслав Грозний.

Головний тренер Олександрії " Володимир Шаран висловився за зміну формату УПЛ - збільшення кількості команд-учасниць чемпіонату України до 16-ти.

Тренер вже шостий сезон поспіль очолює Олександрію, нагадує SportArena.

«Було б непогано повернутися до класичного формату змагань. Соромно, що в такій великій країні головна футбольна ліга представлена лише 12-ма командами».

Шаран вважає, що на вихід в елітний дивізіон претендують СК Дніпро-1, Металіст 1925, Волинь, а також Колос та Інгулець.

«Не бачу перешкод, щоб у наступному чемпіонаті на старт вийшли 16 команд. Олександрія за таку кількість клубів у Прем'єр-лізі», - цитує Шарана Команда 1.

Раніше заступник генерального директора "Динамо" Сергій Мохник в ефірі програми Профутбол підтримав ідею про розширення Прем'єр-ліги.

«Динамо однозначно за те, щоб в наступному сезоні було 16 команд. Якщо ми будемо грати в якісь ігри і залишимо 12 клубів, це буде просто злочином перед українським футболом», — цитує його Tribuna.com.

«Металіст-1925 – 45 тисяч стадіон, інфраструктура, база. Дніпро-1 має європейського стандарту стадіон. Волинь має хороший стадіон, своїх уболівальників. Оболонь-Бровар – не думаю, що деякі команди, які перебувають у першій шістці УПЛ, можуть таким похвалитися».

Раніше головний тренер Арсеналу-Київ В'ячеслав Грозний запропонував повернутися до формату розіграшу чемпіонату України з 16 клубами.

У відповідь генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін назвав це непрофесійним підходом і припустив, що з України в цьому випадку буде сміятися вся Європа.