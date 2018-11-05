Все для вболівальників: Реал встановив телеекрани на пісуарах на своєму стадіоні

Тепер на "Сантьягу Бернабеу" глядачі не пропустять жодної хвилини гри.

Мадридський "Реал" подбав про своїх уболівальників, які випивають багато пива на стадіоні і не можуть витримати "позивів природи" до перерви або до кінця матчу.

Тепер в туалетах на стадіоні "Сантьягу Бернабеу" на пісуарах з'явилися телеекрани, на яких буде транслюватися гра, щоб під час матчу фанати не пропустили жодної хвилини матчу. Про це повідомляє AS.

Як повідомляв УНІАН, у Китаї зареєстрували торгові марки для унітазів "Роналду", соку "Мессі" та каструль "Суарес".