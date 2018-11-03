Карпати здобули другу перемогу поспіль у Прем'єр-лізі, здолавши Олімпік

Львів'яни у Києві перемогли - 2:1.

У Києві на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського відбувся матч 14-го туру української Прем'єр-ліги, в якому "Олімпік" приймав "Карпати". Львівська команда здобула гостьову перемогу з рахунком 2:1. Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Вже на 5-й хвилині португальський форвард "Карпат" Крістіан Понде відкрив рахунок у матчі.

На 73-й хвилині хавбек львів'ян Мар'ян Швед реалізував пенальті, подвоївши перевагу гостей.

"Олімпік" зумів відквитати один м'яч лише в компенсований час, на 90+2-й хвилині. Забитим м'ячем відзначився Євген Пасіч. 1:2.

"Карпати" набрали 16 очок і піднялися на 7-е місце в турнірній таблиці. Це друга перемога "зелено-білих" поспіль в УПЛ і третя поспіль в усіх турнірах.

"Олімпік" опустився на 10-ту позицію (15 очок).

Нагадаємо, що в центральному матчі туру "Шахтар" обіграв "Динамо" завдяки голу на останній хвилині.