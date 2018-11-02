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Шахтар і Динамо зіграють між собою у чвертьфіналі Кубка України

13:19, 02 листопада 2018
Футбол
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Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 3 квітня / ffu.org.ua

У Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування 1/4 фіналу. У процедурі жеребкування, яка почалася о 13.00, взяли участь заслужені тренери України Павло Яковенко і Анатолій Бузник.

В результаті жеребкування в чвертьфіналі зійдуться дві найтитулованіші команди України "Шахтар" і "Динамо". Господарем поля обраний донецький "Шахтар".

Кубок України. 1/4 фіналу

"Інгулець" - "Карпати"

"Дніпро-1" - "Ворскла"

"Шахтар" - "Динамо"

"Львів" - "Зоря"

Базовий день проведення чвертьфіналів Кубка України - 3 квітня.

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Теги: #Кубок України з футболу#матч Шахтар - Динамо