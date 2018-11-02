Шахтар і Динамо зіграють між собою у чвертьфіналі Кубка України

Українське Класіко - вже на одній з ранніх стадій Кубка.

У Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування 1/4 фіналу. У процедурі жеребкування, яка почалася о 13.00, взяли участь заслужені тренери України Павло Яковенко і Анатолій Бузник. В результаті жеребкування в чвертьфіналі зійдуться дві найтитулованіші команди України "Шахтар" і "Динамо". Господарем поля обраний донецький "Шахтар". Кубок України. 1/4 фіналу "Інгулець" - "Карпати" "Дніпро-1" - "Ворскла" "Шахтар" - "Динамо" "Львів" - "Зоря" Базовий день проведення чвертьфіналів Кубка України - 3 квітня.

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