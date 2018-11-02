Шахтар і Динамо зіграють між собою у чвертьфіналі Кубка України
13:19, 02 листопада 2018Футбол
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Українське Класіко - вже на одній з ранніх стадій Кубка.
Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться 3 квітня / ffu.org.ua
У Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування 1/4 фіналу. У процедурі жеребкування, яка почалася о 13.00, взяли участь заслужені тренери України Павло Яковенко і Анатолій Бузник.
В результаті жеребкування в чвертьфіналі зійдуться дві найтитулованіші команди України "Шахтар" і "Динамо". Господарем поля обраний донецький "Шахтар".
Кубок України. 1/4 фіналу
"Інгулець" - "Карпати"
"Дніпро-1" - "Ворскла"
"Шахтар" - "Динамо"
"Львів" - "Зоря"
Базовий день проведення чвертьфіналів Кубка України - 3 квітня.
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