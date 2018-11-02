Кардинальні зміни у правилах: у футболі заборонять добивання з пенальті і переглянуть гру рукою - ЗМІ

Гра буде припинена, якщо голкіпер парирує удар пенальтиста або м'яч потрапить у каркас воріт.

Незабаром у футбольні правила планують ввести ряд змін.

Одна з радикальних змін полягає у внесенні в правила футболу «навмисної гри рукою». Про це повідомляє видання Sportarena з посиланням на британську The Telegraph.

Головною проблемою є саме визначення навмисної гри рукою. Поки невідомо, що саме (крім права воротаря забрати м'яч у руки у власному штрафному майданчику) можна вважати проявом навмисної гри.

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Поки ж пенальті за гру рукою арбітри ставлять з урахуванням правила дистанції, яку проходить м'яч перед тим, як потрапити до гравця. Однак «навмисність» або «ненавмисність» гри рукою все одно оцінюють судді.

Також Міжнародна рада футбольних асоціацій, яка займається питанням змін у правилах гри, розгляне і інші проблеми. У їх число входить скасування можливості забити гол з добивання після нереалізованого пенальті.

У даному випадку гра буде припинена, якщо голкіпер парирує удар пенальтиста або ж м'яч потрапить у каркас воріт, після чого повернеться в поле. Після цього воротар отримає право на вільний удар як при виході м'яча за лінію воріт.

Подібні зміни будуть розглянуті на засіданні організації в наступний понеділок і вівторок. Для внесення цих правил на подальший розгляд потрібно шість з восьми голосів від її представників.