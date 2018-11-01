Срна: рішення Шахтаря не продовжувати контракт було ударом в обличчя

Хорватський футболіст розповів про свій період дискваліфікації й про те, як залишив "Шахтар".

Екс-капітан донецького «Шахтаря» Даріо Срна, який зараз захищає кольори італійського «Кальярі», розповів про свій період дискваліфікації й про те, як залишив "Шахтар".

«В одну мить я втратив все. Провалений тест на допінг, дискваліфікація - світ звалився на мене. Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов сказав, що вони не будуть продовжувати мій контракт, і це було ніби удар в обличчя. Розумію, він виконував свою роботу...

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«Шахтар» — моя любов, і я знаю, що потрібно давати розвиватися молоді. Але я придбав хороший будинок, президент відкрив міжнародну футбольну школу, куди пішли мої діти. І в один момент все зникло. Я немов розпався на частини.

Дискваліфікація стала найгіршим періодом в моїй кар'єрі, але я міцний. Що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим», - цитує екс-капітана гірників UA-Football з посиланням на італійську La Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що влітку минулого року Даріо Срна залишив "Шахтар" після 15 років виступів за клуб.