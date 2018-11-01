Фанати Чорноморця вдруге за тиждень зірвали матч своєї команди (відео)
14:21, 01 листопада 2018Футбол
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На матчі між "Чорноморцем" та "Ворсклою" невідомі кинули на поле вибухові пакети.
ua-football.com
Напередодні у середу в Одесі, під час матчу 1/8 фіналу Кубка України з футболу між "Чорноморцем" та полтавською "Ворсклою" невідомі кинули на поле вибухові пакети.
Як повідомляє "ТСН", від вибуху ніхто не постраждав, але арбітру довелося призупинити гру. Відновити її вдалося лише після того, як розсіявся дим.
Під час матчу на стадіоні "Чорноморець" невідомі підірвали вибухові пакети
Слід відзначити, що подібні інциденти на матчах в Одесі не рідкість. Так, поєдинок 13-го туру УПЛ між «Чорноморцем» і «Карпатами» минулої неділі був перерваний через фаєр-шоу від фан-сектора одеситів - арбітру навіть довелося увести команди на деякий час з поля.
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