Фанати Чорноморця вдруге за тиждень зірвали матч своєї команди (відео)

На матчі між "Чорноморцем" та "Ворсклою" невідомі кинули на поле вибухові пакети.

Напередодні у середу в Одесі, під час матчу 1/8 фіналу Кубка України з футболу між "Чорноморцем" та полтавською "Ворсклою" невідомі кинули на поле вибухові пакети.

Як повідомляє "ТСН", від вибуху ніхто не постраждав, але арбітру довелося призупинити гру. Відновити її вдалося лише після того, як розсіявся дим.

Слід відзначити, що подібні інциденти на матчах в Одесі не рідкість. Так, поєдинок 13-го туру УПЛ між «Чорноморцем» і «Карпатами» минулої неділі був перерваний через фаєр-шоу від фан-сектора одеситів - арбітру навіть довелося увести команди на деякий час з поля.