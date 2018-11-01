Харків подав заявку на проведення Суперкубка УЄФА у 2021 році

Також претендентами на проведення цього матчу є Мінськ, Гельсінкі та Белфаст.

Стадіон «Металіст» у Харкові претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА у 2021 році.

УЄФА на своєму офіційному сайті повідомив про отримання офіційної заявки від ФФУ та міста.

Також претендентами на проведення цього матчу будуть Мінськ (стадіон «Динамо»), Гельсінкі («Олімпійський») і Белфаст («Віндзор Парк»).

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Крім того, як стало відомо, на проведення фіналу Ліги чемпіонів-2021 претендують Санкт-Петербург і Мюнхен.

На проведення фіналу Ліги Європи-2021 подали заявки Відень (стадіон Ернста Хаппеля), Тбілісі (стадіон Бориса Пайчадзе) та Севілья.

На проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів-2021 подали заявки Прага (арена «Еден») і шведський Гетеборг (стадіон «Гамла Уллеві»).

Остаточні списки УЄФА опублікує до 15 лютого 2019 року. Рішення про проведення фіналів єврокубків буде прийнято у травні-червні 2019 року.