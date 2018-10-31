Зоря в серії пенальті перемогла Десну в 1/8 фіналу Кубка України
22:31, 31 жовтня 2018Футбол
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Луганчани стали останніми чвертьфіналістами турніру.
facebook.com/FCZoryaLuhansk
У заключному матчі 1/8 фіналу Кубка України "Десна" в Чернігові приймала луганську "Зорю". Доля путівки до чвертьфіналу вирішилася тільки в серії пенальті, повідомляє офіційний сайт турніру.
В середині першого тайму форвард господарів Денис Безбородько відкрив рахунок у матчі. У другому таймі, на 84-й хвилині "Зоря" зрівняла рахунок, відзначився Богдан Ледньов. Матч перейшов в овертайм.
У додатковий час команди не змогли відзначитися, тому гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де сильнішою виявилася "Зоря".
Десна – Зоря – 1:1 (по пен – 4:5)
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