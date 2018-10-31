Зоря в серії пенальті перемогла Десну в 1/8 фіналу Кубка України

Луганчани стали останніми чвертьфіналістами турніру.

У заключному матчі 1/8 фіналу Кубка України "Десна" в Чернігові приймала луганську "Зорю". Доля путівки до чвертьфіналу вирішилася тільки в серії пенальті, повідомляє офіційний сайт турніру.

В середині першого тайму форвард господарів Денис Безбородько відкрив рахунок у матчі. У другому таймі, на 84-й хвилині "Зоря" зрівняла рахунок, відзначився Богдан Ледньов. Матч перейшов в овертайм.

У додатковий час команди не змогли відзначитися, тому гра перейшла у серію післяматчевих пенальті, де сильнішою виявилася "Зоря".

Десна – Зоря – 1:1 (по пен – 4:5)