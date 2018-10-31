Ворскла в гостях обіграла Чорноморець і вийшла до 1/4 фіналу Кубка України
19:05, 31 жовтня 2018Футбол
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Матч в Одесі завершився з рахунком 1:2.
ФК "Ворскла"
Завершився черговий матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому "Чорноморець" в Одесі приймав "Ворсклу". Полтавська команда перемогла з рахунком 2:1.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У першому таймі команди, що виступали в експериментальних складах, обійшлися без забитих м'ячів. На 60-й та 63-й хвилинах "Ворскла" забила двічі - спочатку відзначився дальнім ударом Саків, а потім Карека впевнено реалізував пенальті.
Вже на 69-й хвилині одесити скоротили відставання - Грачов виграв верхову боротьбу після подачі кутового і відправив м'яч у сітку. Рахунок 1:2 зберігся до фінального свистка.
"Ворскла" вийшла в чвертьфінал Кубка України.
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