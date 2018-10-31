Ворскла в гостях обіграла Чорноморець і вийшла до 1/4 фіналу Кубка України

Матч в Одесі завершився з рахунком 1:2.

Завершився черговий матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому "Чорноморець" в Одесі приймав "Ворсклу". Полтавська команда перемогла з рахунком 2:1.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

У першому таймі команди, що виступали в експериментальних складах, обійшлися без забитих м'ячів. На 60-й та 63-й хвилинах "Ворскла" забила двічі - спочатку відзначився дальнім ударом Саків, а потім Карека впевнено реалізував пенальті.

Вже на 69-й хвилині одесити скоротили відставання - Грачов виграв верхову боротьбу після подачі кутового і відправив м'яч у сітку. Рахунок 1:2 зберігся до фінального свистка.

"Ворскла" вийшла в чвертьфінал Кубка України.