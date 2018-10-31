Матч Шахтар - Динамо: важлива статистика і де дивитися поєдинок грандів УПЛ

У суботу в рамках 14-го туру УПЛ відбудеться один з головних матчів сезону.

В суботу відбудеться один з головних матчів чемпіонату України - в рамках 14-го туру Прем'єр-ліги зустрінуться "Шахтар" і "Динамо".

Статистика протистоянь

Команди не вперше зустрічаються в цьому сезоні. Перша зустріч відбулася 21 липня в Одесі в поєдинку за Суперкубок країни - перемогу святкувало "Динамо" з рахунком 1:0 (гол на рахунку Буяльського).

Суперники знову протистояли один одному через кілька тижнів - у 3-му турі УПЛ кияни приймали гірників на НСК "Олімпійський" і перемогли з тим самим рахунком 1:0 (відзначився Вербич).

В цілому ж "Динамо" має триматчеву виграшну серію в поєдинках з "Шахтарем", яка почалася 19 травня цього року - ще в рамках минулого сезону Прем'єр-ліги "Динамо" перемогло з рахунком 2:1.

Турнірне становище

Після 13 турів "Шахтар" має 34 очки і очолює турнірну таблицю УПЛ - у команди 11 перемог, 1 нічия і 1 поразка.

"Динамо" на даний момент відстає на 5 пунктів - у киян 29 очок (9 перемог, 2 нічиї і 2 поразки). Відставання "біло-синіх" не критичне, і, в разі перемоги, вони наблизяться до одвічного суперника практично впритул.

Де дивитися

Дивитися матч "Шахтар" - "Динамо" в прямій трансляції можна на телеканалі "Футбол 2" починаючи з 16.55.

Початок поєдинку - о 17.00.

Як повідомляв УНІАН, напередодні матчу "Шахтар" - "Динамо" проводиться унікальний конкурс двійників Паулу Фонсеки та Олександра Хацкевича.