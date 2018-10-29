Під матч з Динамо Шахтар запустив новий додаток для смартфонів

Основне нововведення – синхронізація з офіційним сайтом клубу. Тепер всі збережені профілі квитки на ігри «Шахтаря» будуть доступні як в програмі, так і на shakhtar.com, що полегшить життя фанів – користувачів смартфонів.

Вболівальникам Шахтаря буде зручніше з новим додатком / REUTERS Вболівальникам Шахтаря буде зручніше з новим додатком

Напередодні матчу з «Динамо» «Шахтар» оновив клубний додаток для смартфонів, що працюють на IOS.

Про нововведення, які тепер доступні для уболівальників, спеціально для Terrikon.com розповів IT директор ФК «Шахтар» Дмитро Тепляков:

- Основне нововведення – синхронізація з офіційним сайтом клубу. Тепер всі збережені профілі квитки на ігри «Шахтаря» будуть доступні як в програмі, так і на shakhtar.com, що полегшить життя наших фанів – користувачів смартфонів, - зазначив Тепляков.

"Любителі футболу можуть придбати квитки на найближчий матч з київським «Динамо». Наш пріоритет – максимально високий рівень сервісу, і ми маємо намір розвивати додаток для iOS, так і Android", - додав IT директор ФК Шахтар.

– Всі топ-клуби розуміють, що додаток не повинно обмежуватися опцією покупки квитків. Тому ми працюємо над наступним оновленням, яке, швидше за все, вийде в новому році. Відповідаючи трендам, спробуємо впровадити унікальний контент, пов'язаний з «Шахтарем», покращити наданий сервіс, тобто зробити додаток цікавим не тільки для тих, хто відвідує стадіон, але і для вболівальників по всій Україні та світу.

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Динамо» пройде в Харкові 3 листопада. Квитки на гру доступні у продажу в касах стадіону, онлайн або у додатку, який можна завантажити в Google Play або iTunes.