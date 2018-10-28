Ворскла в меншості здобула вольову перемогу над Олімпіком

Як і в матчі з "Карабахом", перемогу "Ворсклі" приніс Владислав Кулач.

У Полтаві відбувся заключний матч 13-го туру УПЛ, в якому «Ворскла» на своєму полі приймала «Олімпік». Полтавська команда перемогла з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

По ходу поєдинку підопічним Василя Сачка довелося відіграватися. На 16-й хвилині гравець "Олімпіка" Політило відкрив рахунок в матчі, реалізувавши пенальті.

Ще більше ускладнило завдання господарів поля вилучення Ардіна Даллку, який отримав другу жовту картку на 33-й хвилині.

Проте вже на 44-й хвилині гості забили в свої ворота - автогол на рахунку Снурніцина. 1:1.

В середині другого тайму Владислав Кулач приніс перемогу полтавчанам - 2:1. "Ворскла" набрала 21 очко і закріпилася на четвертому місці.

Нагадаємо, що в четвер ворскляни вперше у своїй історії здобули перемогу в груповому раунді Ліги Європи, здолавши "Карабах".