Ворскла обіграла азербайджанський Карабах в Лізі Європи

Матч у Баку завершився з рахунком 0:1.

У столиці Азербайджану завершився матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому "Карабах" приймав полтавську "Ворсклу".

Матч завершився з рахунком 0:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гольовий момент у грі стався на самому початку другого тайму. На 48-й хвилині, після поперечної передачі від Кареки Владислав Кулач завдав удару метрів з 25-ти. М'яч летів по центру, але Вагнер зіграв невдало, і від руки голкіпера той залетів у ворота - 0:1.

У подальшому на полі точилася приблизно рівна гра, де обидві команди мали шанси на успіх. Тим не менше, господарі так і не змогли реалізувати свої моменти, а гості втримали заслужену перевагу в рахунку.

У паралельному матчі Групи Е англійський "Арсенал" з Лондона обіграв португальський "Спортинг" (Лісабон) також в гостях і також з рахунком 1:0.

Таким чином, після першого кола змагань у "Арсеналу" максимально можлива кількість очок - 9. у "Спортінга" - 6, "Ворскли" - 3, "Карабаху" - 0.