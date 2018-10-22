УЄФА оголосив арбітрів на матчі Динамо і Ворскли в Лізі Європи

На матчі «Ренн» - «Динамо» буде працювати угорська бригада арбітрів, «Карабах» і «Ворсклу» розсудять ізраїльтяни.

Стали відомі суддівські призначення на матчі «Динамо» і «Ворскли» у Лізі Європи.

Головним арбітром матчу «Ренн» – «Динамо» буде Тамаш Богнар з Угорщини. Лайнсмени – Балаж Бузаш і Петер Кобор. Додатковими асистентами призначені Адам Фаркаш і Петер Соймоши. Четвертий арбітр – Теодорос Георгіу.

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На матчах за участю українських клубів 39-річний Богнар працював двічі. У 2016 році угорець працював на грі групового етапу Ліги Європи «Зоря» – «МЮ» (0:2). У минулому році в кваліфікації Ліги Європи він провів матч БАТЕ - "Олександрія" (1:1).

Головним арбітром матчу «Карабах» – «Ворскла» призначений ізраїльтянин Рой Рейншрейбер. Арбітрами на лінії будуть Данні Красиков і Давид Бітон. Додаткові помічники – Алон Ефет і Даніель Бар Натан. Четвертим арбітром призначений Мозес Аміхай.

38-річний Рейншрейбер раніше не обслуговував поєдинки за участю українських клубів.

Матчі «Ренн» – «Динамо» і «Карабах» – «Ворскла» відбудуться у четвер, 25 жовтня. Зустріч полтавців розпочнеться о 19.55, киян – о 22.00.