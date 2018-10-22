Боси Реалу хочуть бачити наступним тренером клубу Моуріньо

Португалець вже очолював "Реал" з 2010-го по 2013 рік.

Керівництво мадридського «Реала» визначило фахівця, який повинен зайняти місце головного тренера команди після відставки нинішнього наставника «вершкових» Хулена Лопетегі.

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Як стало відомо телеканалу El Chiringuito, боси «Королівського клубу» хочуть бачити на посаді керманича команди португальця Жозе Моуріньо, який зараз працює в «Манчестер Юнайтед». Про це телеканал повідомив у своєму «твіттері».

Моуріньо раніше вже очолював «Реал». Під його керівництвом в період з 2010-го по 2013 рік «вершкові» стали чемпіонами Іспанії, а також по разу завоювали Кубок і Суперкубок країни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що «Реал» почав переговори з колишнім головним тренером «Ювентуса», збірної Італії і «Челсі» Антоніо Конте.