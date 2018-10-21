Львів обіграв Арсенал у матчі з двома вилученнями в УПЛ
У Львові на "Арені-Львів" відбувся матч 12-го туру української Прем'єр-ліги, в якому ФК "Львів" переграв "Арсенал-Київ" з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Переможний гол футболісти "Львова" забили на 36-й хвилині - Адамюк прорвався по флангу, прострілив у воротарський майданчик, а там Бруно спочатку пробив у голкіпера, але на добиванні вже зміг переправити м'яч у ворота.
Читайте такожДинамо обіграло Ворсклу в гостьовому матчі Прем'єр-ліги
У другому таймі, на 63-й хвилині, автор забитого м'яча Бруно сфолив на Дубінчаку і отримав за це другу жовту картку. Однак незабаром команди знову грали в рівних складах. На 74-й хвилині гравець "Арсеналу" Лола за відвертий фол на Адамюку також отримав другий "гірчичник".
"Львів" набрав 14 очок, зрівнявшись у турнірній таблиці із "Зорею". "Арсенал" залишився на останній сходинці в таблиці.