Львів обіграв Арсенал у матчі з двома вилученнями в УПЛ

Поєдинок завершився перемогою львів'ян - 1:0.

У Львові на "Арені-Львів" відбувся матч 12-го туру української Прем'єр-ліги, в якому ФК "Львів" переграв "Арсенал-Київ" з рахунком 1:0. Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Переможний гол футболісти "Львова" забили на 36-й хвилині - Адамюк прорвався по флангу, прострілив у воротарський майданчик, а там Бруно спочатку пробив у голкіпера, але на добиванні вже зміг переправити м'яч у ворота.

Читайте такожДинамо обіграло Ворсклу в гостьовому матчі Прем'єр-ліги

У другому таймі, на 63-й хвилині, автор забитого м'яча Бруно сфолив на Дубінчаку і отримав за це другу жовту картку. Однак незабаром команди знову грали в рівних складах. На 74-й хвилині гравець "Арсеналу" Лола за відвертий фол на Адамюку також отримав другий "гірчичник".

"Львів" набрав 14 очок, зрівнявшись у турнірній таблиці із "Зорею". "Арсенал" залишився на останній сходинці в таблиці.